 

Соседи Трампа по Палм-Бич протестуют против его возможного переезда

16.12.2020, 14:46, Новости дня
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Соседи президента США Дональда Трампа по частному курорту Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич, американский штат Флорида выступают против его вероятного переезда туда после президентства. Об этом сообщает The Washington Post.

Жители курорта написали письмо в мэрию Палм-Бич и в Секретную службу США. Они отметили, что Трамп утратил законное право жить в Мар-а-Лаго в 1993 году, когда он превратил имение из частной резиденции в частный клуб. Согласно соглашению, членам клуба запрещается проводить более 21 дня в году в гостевых апартаментах клуба и не может оставаться там дольше семи дней подряд. Перед тем, как эта договоренность была заключена, поверенный Трампа заверил городской совет на публичном собрании, что он не будет жить в Мар-а-Лаго.

Адвокат соседей, которые выступили против переезда Трампа, в письме отметил, что власти города должны известить президента о невозможности использовать дом на территории Мар-а-Лаго для постоянного проживания. Это, по мнению юриста, позволит избежать “неудобной ситуации”, в которой Трамп окажется, если поселится на курорте, а затем будет вынужден его покинуть.

Согласно подсчетам The Washington Post, Трамп приезжал в Мар-а-Лаго не менее 30 раз за время своего президентства и провел там не менее 130 дней. Издание отмечает, что соседи жаловались на пробки в городе в те дни, когда приезжал Трамп.

С 1983 года официальным местом жительства Трампа значилcя Trump Tower в Манхэттене. В 2019 году он сменил регистрацию с Нью-Йорка на Палм-Бич. Издание The New York Times сообщало, что такое решение было принято, вероятно, из-за налогового законодательства – во Флориде нет налога на прибыль и наследство.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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