“Уверена, что справлюсь”. Седокова заболела накануне 38-летия

16.12.2020, 14:46, Новости дня

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Проживающая в России украинская певица Анна Седокова накануне своего 38-летия не смогла уснуть из-за приступа крапивницы. Об этом она написала 16 декабря в Instagram, разместив ролик, на котором запечатлена украшенная шарами комната и написанные от руки поздравительные открытки.

“Я не спала вчера до 5.00, проснулась от того, что пришла медсестра делать укол от обострения крапивницы. Ну что же, давно не виделись. Давай поговорим. Но я уверена, что справлюсь. Мы справимся”, – подписала видео певица.

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Седокова была солисткой “золотого” состава украинской группы “ВИА Гра”. В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год. В 2004-м ушла из группы и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню “Мое сердце”, а в сентябре того же года выступила на фестивале “Пять звезд” в Сочи под собственными именем.

Седокова была ведущей передачи “Король ринга” (2008), а также участницей шоу “Ледниковый период 2” (2008), “Две звезды” (2009) на российском “Первом канале”.

В октябре 2010 года она отправилась в первый сольный тур, а в 2016 году презентовала первый сольный альбом “Личное”.

С начала 2020 года певица презентовала пять новых треков и выпустила книгу “Я сильная, я справлюсь”, в которой рассказала о своей жизни. Это вторая книга артистки – в 2010 году она презентовала книгу “Искусство соблазнения”.

Седокова – мать троих детей. Старшая Алина (2004) – дочь певицы от украинского и белорруского футболиста Валентина Белькевича, который умер в 2014 году.

Дочь Монику Седокова родила от российского бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет.

Сейчас певица замужем за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.