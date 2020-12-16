Впервые за 29 лет госбюджет предусматривает средства на закупку пассажирских вагонов – “Укрзалізниця”

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16.12.2020, 14:46, Новости дня
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Впервые за 29 лет в принятом Верховной Радой государственном бюджете Украины предусматриваются средства на закупку пассажирских вагонов, сообщает пресс-служба “Укрзалізниці”.

“Укрзалізниця” приветствует принятие закона “О государственном бюджете Украины на 2021 год”. Это исторический документ, который впервые учитывает потребности перевозчика в финансировании важных проектов по обновлению пассажирского подвижного состава и инфраструктуры”, – говорится в сообщении.

В частности, главный финансовый документ страны предусматривает инвестиций в закупку пассажирских вагонов и электрификацию железнодорожных участков.

Бюджетные средства будут направлены на модернизацию и электрификацию участков Черкассы – станция им. Тараса Шевченко, Житомир – Новгород-Волынский, а также электрификацию путей к станции Васильков–2 с обустройством пассажирской платформы для запуска пригородных электропоездов сообщением Киев – Васильков.

“Впервые в истории независимости закон Украины “О государственном бюджете” принят с учетом потребностей “Укрзалізниці”. Впервые за 29 лет государственный бюджет предусматривает средства на закупку пассажирских вагонов и модернизацию железнодорожной инфраструктуры для развития пассажирских перевозок. Для нас это – месседж важности “Укрзалізниці” для страны. Спасибо за поддержку”, – отметил председатель правления “Укрзалізниці” Владимир Жмак.

Проект госбюджета Украины на 2021 год опубликовали 14 сентября. Верховная Рада 5 ноября приняла проект в первом чтении, а 15 декабря – во втором.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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