В Украине сиротам старше 23 лет дали право получать жилье вне очереди

16.12.2020, 14:46, Новости дня

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Верховная Рада во втором чтении одобрила законопроект №3577, который предоставляет право детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, в том числе после достижения ими 23 лет, на внеочередное получение жилья из жилого фонда. Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

За документ проголосовали 330 нардепов.

“Лица из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, после достижения 23 лет не теряют право на внеочередное получение жилого помещения или, по их желанию, – денежной компенсации”, – указано в тексте закона.

Получить жилье или компенсацию такие лица могут при условии, что они находятся на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на момент достижения 23-летия.

Также законопроект предусматривает обеспечить сирот социальным или арендованным жильем до предоставления благоустроенного жилого помещения для постоянного проживания.

Закон также регулирует и постановку на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа, местом происхождения которых являются населенные пункты временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной республике Крым и Севастополе.