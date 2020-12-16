Секретный кабель ФСО украли в Санкт-Петербурге

16.12.2020, 14:42, Новости дня

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Недалеко от здания Политехнического университета имени Петра Великого в Санкт-Петербурге злоумышленники украли около 200 метров специального секретного кабеля, который принадлежал Федеральной службе охраны (ФСО).

По информации Telegram-канал Mash, кабель находился в коллекторе возле одного из лабораторных корпусов учебного заведения.

Отмечается, что ночью моток, который весит почти тонну, уложили в автомобиль Lada Largus и увезли в неизвестном направлении. Стоимость украденного составила около 400 тыс. рублей.

Ранее кабель линии связи похитили из телефонной канализации, расположенной около аэропорта Внуково.