 

Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией

16.12.2020, 14:04, Разное
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Оперативный штаб Московской области по коронавирусу сообщил, в каких округах Подмосковья за минувшие сутки было зафиксировано наибольшее число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. В общей сложности, за минувший вторник в регионе ковидом заболели 1477 человек.

Большинство из них были выявлены в Одинцово, где инфекцию подхватил 151 человек. На втором месте находится Красногорск с приростом в 87 человек. За ним следует Ленинский округ – там обнаружили 68 новых зараженных. В число лидеров антирейтинга также попали Домодедово (67 человек), Королёв (66 человек), Воскресенск (65 человек), Жуковский (60 человек), Балашиха (54 человека), а также Подольск и Раменское с 52 зараженных в каждом из округов, передаёт сайт “Подмосковье сегодня”.



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