 

Собянин: Москва проходит пандемию с минимальными потерями

16.12.2020, 14:04, Разное
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Коронавирус стал тяжелейшим ипытанием для Москвы и ее жителей, отметил градоначальник. Благодаря самоотверженному труду людей, прочной системе здравоохранения и диверсифицированной экономике город проходит через испытание с минимально возможными для этого потерями, сказал Собянин.

Он выразил надежду, что масштабная вакцинация от коронавируса поможет справиться с распространением заболевания. В то же время Собянин напомнил, что важно помочь жителям столицы и предпринимателям преодолевать последствия пандемии – социальные, медицинские, психологические и экономические.

Напомним, что из бюджета Москвы были экстренно выделены резервные средства на закупку вакцины от COVID-19. В 2021 году на эти цели направят 10 миллиардов рублей.

За последние сутки в Москве зафиксировано 5 028 случаев заражения коронавирусом. Это минимальный показатель за последние несколько недель. За время пандемии от COVID-19 в столице умерли более 10 тысяч человек.



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