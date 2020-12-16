Специалист по здоровому питанию объяснил, что традиционные продукты на завтрак могут вызвать повышение давления

16.12.2020, 14:02, Разное

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Специалист по здоровому образу жизни Дэвид Винер рассказал, что повышение артериального давления может перекрыть подачу крови и кислорода к сердцу. Он объяснил, что традиционные продукты, употребляемые на завтрак, могут вызвать проблемы со здоровьем.

Дэвид Винер, специалист по обучению в приложении Freeletics по фитнесу и правильному питанию подчеркнул, что необходимо избегать целого ряда продуктов и напитков для завтрака, если конечная цель – нормализация давления. Это бекон и белые тосты с маслом, а также фруктовый йогурт, содержащий большое количество сахара и углеводов, что повышает давление и увеличивает вес. Эксперт рекомендует заменить фруктовый йогурт на обычный, к примеру, греческий с кальцием.

Обработанные злаки (традиционные хлопья) тоже в своём составе имеют немалое количество скрытых сахаров и углеводов, а это повышает артериальное давление. Продукты, содержащие соль, вызывают аналогичный эффект, поэтому рекомендуется ежедневно употреблять не более 6 граммов пищевой соли. Однако совсем исключить из своего рациона её нельзя, так как это спровоцирует слабость, повышенную утомляемость и нервно-мышечные расстройства.