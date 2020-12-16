Ученые: Употребление авокадо положительно сказывается на здоровье кишечника

16.12.2020, 14:02, Разное

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Ученые из Иллинойского университета заявили, что на здоровье кишечника положительно сказывается регулярное употребление авокадо. Они провели исследование на эту тему, которое длилось 12 недель.

В эксперименте ученых приняли участие 163 человека возрастом 25-45 лет. Все они имели избыточную массу тела или же ожирение, других болезней у них не было. Испытуемых разделили на две группы, представители первой в рамках одного приема пищи должны были есть авокадо. Остальные участники исследования не употребляли данный продукт. Их показатели здоровья анализировались по анализам крови, мочи и кала.

Научные сотрудники обнаружили, что люди, в рационе которых присутствовало авокадо, обладали большим количеством кишечных микробов, производящих метаболиты и расщепляющих клетчатку. Медики заметили у представителей первой группы микробное разнообразие. Все это положительном образом сказывается на работе ЖКТ.