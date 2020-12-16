 

Друг Петросяна не исключает, что юморист скоро снова станет отцом

16.12.2020, 14:02, Разное
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Близкий друг Евгения Петросяна Георгий Териков не исключает, что в скором будущем юморист снова станет отцом. Он считает, что пополнение в семействе возможно, несмотря на то, что комику уже исполнилось 75 лет.
В марте нынешнего года супруга Татьяна Брухунова подарила Евгению Петросяну сына Вагана. Публика оказалась удивлена этой новостью. Несмотря на то, что юморист уже находится в преклонном возрасте, он хочет стать отцом еще раз. Евгений Петросян и Татьяна Брухунова всячески опровергают слухи, что они обращались к суррогатной матери. Избранница комика заявляет, что выносила сына сама. В будущем она хотела бы подарить возлюбленному дочь.

Териков поражен, насколько наследник похож на звездного отца. В то же время он не исключает, что маленький Ваган со временем может поменяться. Сам же Петросян любит проводить время с сыном. Что касается Татьяны Брухуновой, то после родов она стала заметно строже. Сейчас семья живет вместе с тещей. Все родственники, в том числе маленький Ваган, переболели коронавирусом.

Приятель рассказал, что у Евгения Петросяна нет проблем с деньгами, несмотря на отсутствие концертов. Недавно комик подарил другу дорогостоящие часы и галстук.



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