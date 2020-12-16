В 2021 году прекратит работу сервис видеотрансляций Periscope

16.12.2020, 13:52, Новости дня

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Принадлежащий Twitter сервис видеотрансляций Periscope 31 марта 2021 года прекратит работу и исчезнет из магазинов мобильных приложений. Об этом сообщили в центре поддержке Twitter.

Команда проекта отметила, что популярность Periscope за последние два года существенно снизилась. К тому же, само приложение находится в “неустойчивом режиме обслуживания”.

С 15 декабря в Periscope отключили возможность создавать новые учетные записи.

До апреля пользователи смогут скачать архив своих трансляций, а после закрытия сервиса они будут доступны для просмотра на сайте periscope.tv/periscopeco.

Для проведения видеотрансляций в соцсети вместо Periscope можно воспользоваться встроенной функцией Twitter Live.

Компания Twitter приобрела Periscope в 2014 году за $120 млн.