В России хотят запретить “треш-стримы” после смерти женщины во время одного из них

16.12.2020, 13:52, Новости дня

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В Совете Федерации России решили разработать закон о запрете так называемых “треш-стримов” после случая с блогером Станиславом Решетниковым (Reeflay). Об этом сообщает “РИА Новости”.

С таким предложением выступил российский сенатор Алексей Пушков, заявив, что “пропаганды поведения, унижающего жизнь и достоинство человека, в интернете быть не должно”.

О запрете “треш-стримов” в РФ заговорили после того, как в ночь на 2 декабря в Подмосковье во время прямого эфира блогера Решетникова скончалась участница его стрима. Во время прямого эфира блогер и его приятели употребляли спиртное и издевались над женщиной, ей брызнули в лицо перцовым баллончиком, она начала кричать, после чего выползла на балкон. Некоторое время она побыла на холоде, а когда Решетников все же решил пустить ее в дом, то женщина уже потеряла сознание. Вскоре она умерла.

Решетников сейчас находится под арестом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью женщины.

Другой громкий скандал с “треш-стримом” разгорелся в октябре этого года, когда белорусский блогер, который проживает в Москве, Андрей Бурим (Mellstroy) в прямом эфире избил 20-летнюю модель Алену Ефремову.

Подобные стримы в России не редкость. Как сообщает издание “Лента”, на многих из них блогеры на камеру наносят увечия себе или другим людям и всячески унижают участников стрима за донаты от зрителей.