 

Назначен новый худрук Театра Романа Виктюка

16.12.2020, 13:49, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Новым художественным руководителем столичного Театра Романа Виктюка назначен режиссер Денис Азаров, сообщили в мэрии Москвы.

«Художественным руководителем Театра Романа Виктюка назначен Денис Азаров. Его труппе театра представил министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский», – передает ТАСС сообщение мэрии.

Режиссер, народный артист РФ Роман Виктюк ушел из жизни во вторник, 17 ноября, в возрасте 84 лет. Соболезнования в связи с кончиной актера выразил президент РФ Владимир Путин.

На церемонию прощания с режиссером пришли поклонники, коллеги, родные режиссера. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил незаурядный талант мастера, сумевшего открыть новое направление в искусстве. Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский на церемонии прощания с Виктюком сказал, что он представлял особую величину, а творчество режиссера было невероятно оригинальным.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.08 / «Росэлектроника» создает новые материалы для печатных плат

03.08 / В Тернополе и Луцке не хотят быть “красной” карантинной зоной, в киевском банке захватили заложницу. Главное за день

10.10 / Guardian – Всемирный банк прогнозирует — к 2022 году живущих в крайней бедности станет на 150 млн больше

25.08 / Рада ратифицировала кредитное соглашение с Евросоюзом на €1,2 млрд

16.12 / Лавров заявил о неготовности Евросоюза к диалогу с Россией

24.11 / Times – брексит поставил под угрозу будущее британских инструкторов по горным лыжам на курортах Европы

02.07 / “Валенсия” Черышева потерпела третье поражения кряду в Ла Лиге

29.06 / Обнаружена связь между размером ноги и продолжительностью жизни человека

31.07 / В День ВДВ в Петербурге отключат фонтаны

07.09 / Daily Mail – в британском университете попала под запрет борьба с ожирением

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска