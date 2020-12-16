Назначен новый худрук Театра Романа Виктюка

16.12.2020, 13:49, Новости дня

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Новым художественным руководителем столичного Театра Романа Виктюка назначен режиссер Денис Азаров, сообщили в мэрии Москвы.

«Художественным руководителем Театра Романа Виктюка назначен Денис Азаров. Его труппе театра представил министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский», – передает ТАСС сообщение мэрии.

Режиссер, народный артист РФ Роман Виктюк ушел из жизни во вторник, 17 ноября, в возрасте 84 лет. Соболезнования в связи с кончиной актера выразил президент РФ Владимир Путин.

На церемонию прощания с режиссером пришли поклонники, коллеги, родные режиссера. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил незаурядный талант мастера, сумевшего открыть новое направление в искусстве. Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский на церемонии прощания с Виктюком сказал, что он представлял особую величину, а творчество режиссера было невероятно оригинальным.