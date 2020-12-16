Госдума приняла закон о штрафах за хамство чиновников

16.12.2020, 13:49, Новости дня

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Государственная дума приняла закон о штрафах до 150 тыс. рублей за хамство чиновников.

Авторами инициативы выступили секретарь генсовета партии «Единая Россия», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, передает РИА «Новости».

Поправками было предложено скорректировать понятие оскорбления, предусмотрев, что оскорбление может быть выражено не только в неприличной, но и в иной «противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме», а также совершено публично с использованием интернета или в отношении нескольких лиц.

Так, за оскорбление предлагается штраф для граждан в размере от 3 до 5 тыс. рублей (действует от 1 до 3 тыс.), для должностных лиц – от 30 до 50 тыс. (сейчас от 10 до 30 тыс.), для юрлиц – от 100 до 200 тыс. (сейчас от 50 до 100 тыс.).

За оскорбление в публичном выступлении, которое демонстрируется в СМИ либо совершенное публично с использованием интернета или в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных, штраф для граждан составит от 5 до 10 тыс. рублей (действует от 3 до 5 тыс.), для должностных лиц – от 50 до 100 тыс. (сейчас от 30 до 50 тыс.), для юрлиц – от 200 до 700 тыс. (сейчас от 100 до 500 тыс.).

Также наказание будет грозить за непринятие мер к недопущению оскорбления в СМИ или интернете: штраф для должностных лиц составит от 30 до 50 тыс. рублей (действует – от 10 до 30 тыс.), для юрлиц – от 50 до 100 тыс. (в данный момент от 30 до 50 тыс.).

Кроме того, проектом предлагается ввести для государственных и муниципальных служащих штрафы за оскорбление в размере от 50 до 100 тыс. рублей, при повторном правонарушении – от 100 до 150 тыс. Чиновников будут дисквалифицировать за хамство на год, а при повторном случае – до двух лет.

Предлагается уточнить в КоАП и понятие «клевета» и наказание для юрлиц, которых нельзя наказать по аналогичной статье УК. В этой связи за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого – клевету им будет грозить штраф от 500 тысяч до 3 млн рублей.

Напомним, президент Владимир Путин заявлял, что наказание за хамство для чиновников должно быть строже, чем для обычных людей.

«Перед законом все должны быть равны, и нужно просто эффективно использовать эти инструменты. Действующий закон позволяет принимать необходимые решения и в отношении таких должностных лиц, которых нужно выметать из органов власти и управления», – подчеркнул глава государства.

После этого партия «Единая Россия» разработала проект «о хамстве чиновников», поправки в Кодекс об административных правонарушениях предусматривают штрафы за оскорбления до 150 тыс. рублей и дисквалификацию для госслужащих.