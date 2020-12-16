 

Собянин назвал потери бюджета Москвы из-за коронавируса

16.12.2020, 13:49, Новости дня
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Потери городского бюджета Москвы в 2020 году превысят 600 млрд рублей, 300 миллиардов из них составили расходы на пандемию, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«По последним оценкам, потери городского бюджета в 2020 году превысят колоссальную цифру 600 млрд рублей, из них порядка 300 млрд составляют выпадающие доходы и еще 300 с лишним – вынужденные незапланированные расходы на пандемию», – цитирует РИА «Новости» Собянина. 

При этом он отметил, что экономика города выдержала удар, были выполнены все социальные обязательства перед москвичами, но полный ущерб от эпидемии еще только предстоит подсчитать. 

«Серьезные потери понесли торговля, сфера услуг, туризм, индустрия спорта, отдыха и развлечений, другие важнейшие отрасли экономики. Ощутимо сократились доходы граждан, тысячи людей потеряли работу или вынуждены были закрыть свой бизнес», – цитирует «Интерфакс» мэра. 

Ранее Собянин заявил, что ограничения по коронавирусу, скорее всего, сохранятся в течение ближайших месяцев. 



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