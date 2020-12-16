 

Лавров заявил о неготовности Евросоюза к диалогу с Россией

16.12.2020, 13:48, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Европейский союз (ЕС) демонстрирует неготовность к нормализации отношений с Россией, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Хорватии Горданом Радманом.

Лавров заявил, что в беседе с Радманом была затронута тема отношений ЕС и России, передает ТАСС.

«Наша оценка очевидна. Все факты говорят о том, что ЕС как структура не готов к нормальным отношениям с Россией, но это совсем не мешает нам развивать добрые, эффективные, равноправные отношения с нашими хорватскими коллегами и друзьями», – сказал министр.

Глава МИД также сообщил, что пригласил хорватского коллегу посетить Россию с визитом.

Ранее стало известно, что послы 27 стран ЕС согласовали продление санкций против России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.10 / Палица: Коррупционные схемы и отсутствие государственной поддержки не дают развиваться отечественному производству

05.08 / Германия отреагировала на просьбу Тихановской повлиять на Лукашенко

01.08 / При столкновении двух самолетов на Аляске погибли семь человек

25.07 / Россияне утопили в Керченском проливе бронемашину

17.09 / Кабмин внес в Госдуму проект о 15-процентной ставке НДФЛ

08.09 / Колесникова порвала паспорт при попытке насильно вывезти ее из Беларуси

25.06 / На территории России началось голосование по поправкам в Конституцию

17.08 / В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

06.07 / Компания Suzuki в июне увеличила продажи в РФ на 10%

01.08 / “Путин вступает в игру”. Ганапольский считает, что задержание наемников ЧВК “Вагнер” может завершиться аннексией Беларуси

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска