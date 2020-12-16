Лавров заявил о неготовности Евросоюза к диалогу с Россией

16.12.2020, 13:48, Новости дня

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Европейский союз (ЕС) демонстрирует неготовность к нормализации отношений с Россией, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Хорватии Горданом Радманом.

Лавров заявил, что в беседе с Радманом была затронута тема отношений ЕС и России, передает ТАСС.

«Наша оценка очевидна. Все факты говорят о том, что ЕС как структура не готов к нормальным отношениям с Россией, но это совсем не мешает нам развивать добрые, эффективные, равноправные отношения с нашими хорватскими коллегами и друзьями», – сказал министр.

Глава МИД также сообщил, что пригласил хорватского коллегу посетить Россию с визитом.

Ранее стало известно, что послы 27 стран ЕС согласовали продление санкций против России.