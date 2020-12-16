Роспотребнадзор не нашел значимых изменений в циркулирующем в стране коронавирусе

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16.12.2020, 13:48, Новости дня
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Штаммы коронавируса, циркулирующие в России, не имеют значимых изменений, информирует пресс-служба Роспотребнадзора.

«В настоящий момент в Российской Федерации прочитаны полные геномы 1 315 изолятов нового коронавируса, которые были выделены в разные временные точки от начала выявления патогена на территории страны. Биоинформатический анализ полных геномов свидетельствует о достаточно высокой генетической однородности циркулирующих штаммов и об отсутствии значимых изменений», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 26509 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 17,8% не имели клинических проявлений болезни.

Всего в стране выявлено 2734454 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2176100 человек, из них 26490 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксированы 596 летальных случаев.

За весь период в РФ от коронавируса скончались 48564 человек.

Накануне, 15 декабря, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 26689. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 180.



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