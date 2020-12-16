Собянин пообещал москвичам рост пенсий

16.12.2020, 13:48, Новости дня

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С 1 января пенсии москвичей с московскими доплатами составят более 20 тыс. рублей, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Собянин сообщил на заседании Мосгордумы, что «с 1 января минимальный размер пенсий с городской доплатой будет увеличен до 20 тыс. 222 рублей в месяц», передает РИА «Новости».

«Будут проиндексированы детские пособия и социальные выплаты старшему поколению», – добавил он.

Ранее в Пенсионном фонде сообщили, что российские пенсионеры, потерявшие работу в период пандемии, получат существенную надбавку к пенсии.