Собянин пообещал москвичам рост пенсий
16.12.2020, 13:48,
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С 1 января пенсии москвичей с московскими доплатами составят более 20 тыс. рублей, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Собянин сообщил на заседании Мосгордумы, что «с 1 января минимальный размер пенсий с городской доплатой будет увеличен до 20 тыс. 222 рублей в месяц», передает РИА «Новости».
«Будут проиндексированы детские пособия и социальные выплаты старшему поколению», – добавил он.
Ранее в Пенсионном фонде сообщили, что российские пенсионеры, потерявшие работу в период пандемии, получат существенную надбавку к пенсии.
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