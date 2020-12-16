 

Ксения Собчак, Светлана Бондарчук, Надежда Оболенцева и другие гостьи ювелирного коктейля

16.12.2020, 13:18, Разное
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Ксении Собчак, Светлане Бондарчук, Яне Рудковской, Ирине Кудриной, Надежде Оболенцевой и другим гостьям Марина лично  представила новогоднюю коллекцию J-Point – каффы с бриллиантами, серьги huggies для дополнительных проколов в ушах, необычные колье body chains, выполненные из белого, желтого и розового золота с рубинами, опалами, сапфирами и турмалинами в бриллиантовом обрамлении.

Ксения СобчакСветлана БондарчукЯна РудковскаяИрина КудринаНадежда ОболенцеваМарина Костина и Виктория Борисевич”Девичник” с елкой, дружной примеркой изделий и звоном бокалов с игристым прошел с соблюдением всех мер безопасности – перед этим все без исключения сдавали экспресс-тест. Позаботилась хозяйка вечера и о подарках – каждому вручили кафф из золота 585 пробы, и об угощениях – к шампанскому подавали эклеры с лососем, морских ежей и наполеон с черной икрой от команды White Rabbit Family.

Юлия и Алиса Рубан, Марина Костина, Ольга Панченко, Виктория Борисевич и Светлана БондарчукМарина Костина и Яна РудковскаяВика ГазинскаяКсения ЧилингароваКсения СоловьеваОксана БондаренкоЮлия и Алиса РубанИрина ЗарьковаВиктория МанасирОльга ПанченкоСветлана ЗахароваЮлия ПрудькоАнна Попова



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