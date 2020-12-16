Мэр Москвы сообщил о сохранении ограничений по COVID-19 в 2021 году

16.12.2020, 13:12, Разное

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Градоначальник сообщил, что в ближайшие месяцы в городе продолжат действовать ограничения по COVID-19. Сергей Собянин уточнил, что меры защиты населения от коронавируса будут “мягкими”.

По словам мэра, основным способом поддержки горожан является возможность работать без локдаунов. Если бы власти закрыли Москву на карантин, то это обернулось бы банкротством предприятий и ростом безработицы.

“Поэтому мы воздерживаемся от таких радикальных мер до последнего”, – пояснил Собянин и отметил, что вся система здравоохранения была мобилизована для борьбы с пандемией.

Всего коронавирусом в Москве заразились 708 530 человек. За прошедшие сутки диагноз поставили 5 028 горожанам. Выздоровели и покинули больницы 545 430 пациентов, скончались 10 095 жителей столицы.

Осенью в городе ужесточили ограничения. Пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями просят оставаться дома. Выходить на улицу им следует только в случае крайней необходимости.

Школьники старших классов и студенты городских вузов переведены на дистанционный режим обучения. Льготный проезд на общественном транспорте временно остановлен.