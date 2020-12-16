 

В “Современнике” резко ответили на критику церемонии прощания с Гафтом

16.12.2020, 13:10, Разное
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Представители московского театра «Современник» резко ответили на критику, прозвучавшую в адрес церемонии прощания с актером Валентином Гафтом. Отмечается, что все карантинные меры, которые необходимо соблюдать в условиях пандемии коронавируса, были учтены.
Организаторов траурной церемонии Станислав Садальский осудил за то, что в зале, где стоял гроб с телом Валентина Гафта, присутствовало мало людей. В целом мероприятие актер назвал самым настоящим «позором». В руководстве театра «Современник» придерживаются другого мнения. Они заявили, что из-за риска заражения COVID-19 смогли прийти не все пожилые артисты.

Согласно правилам, зал должен быть заполнен на 25%. Если бы там присутствовало много людей, то у театра возникли бы неприятности, в частности, на него могли наложить крупный штраф. С Валентином Гафтом пришли проститься люди, которые смогли это сделать.

Заявление Садальского в «Современнике» назвали циничным и некорректным. В театре заявили, что актер плохо знаком с составом труппы культурного учреждения, поскольку заявил, что на церемонии прощания отсутствовали узнаваемые артисты, пишет портал «Политэксперт».



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