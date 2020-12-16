 

Фото Агаты Муцениеце верхом на стиральной машине взорвало Сеть

16.12.2020, 13:10, Разное
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Фото актрисы Агаты Муцениеце, где она сидит на стиральной машинке, вызвало многочисленные споры в Сети. Этим снимком бывшая жена Павла Прилучного поделилась в социальной сети Instagram.
На днях Агата Муцениеце вместе с детьми вернулась с отпуска, который провела на Мальдивах. Актриса отдыхала от работы и накопившихся проблем. Она весело проводила время с сыном Тимофеем и дочерью Мией. Знаменитость делилась с подписчиками фотографиями из отпуска. После возвращения домой Муцениеце столкнулась с множеством домашних дел.

Актриса рассказала, что после отпуска у нее накопилось множество одежды, которую требовалось постирать. Чтобы сделать фото, она залезла на стиральную машинку, которая стоит в ванной комнате. Знаменитость запечатлена на снимке в свитшоте серого цвета и сетло-синих джинсах. В домашней обстановке бывшая жена Прилучного заплела волосы в косу и сделала легкий макияж.

В комментариях многие пользователи согласились, что после отпуска действительно нужно запускать машинку несколько раз, чтобы постирать накопившиеся грязные вещи. Нашлись и те, кого смутила обнародованная фотография Агаты Муцениеце. Они не поняли, зачем актриса решила сесть сверху на машинку, которая стоит в такой маленькой ванной комнате. Некоторые пришли к выводу, что на самом деле знаменитость не делала этого, а фотография – результат фотошопа.



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