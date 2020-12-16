Критик Сергей Соседов перечислил лучшие новогодние песни

16.12.2020, 13:10, Разное

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Сергей Соседов перечислил самые популярные песни для проведения зимних праздников. По мнению музыкального критика, лучшими новогодними хитами являются композиции как зарубежных, так и отечественных исполнителей и групп.

Сергей Соседов нередко дает интервью либо комментарии по тем или иным поводам и событиям в шоу-бизнесе. Имея богатый опыт в музыкальной сфере, он легко может сравнить тенденции современности и прошедших десятилетий. Сейчас Соседов пояснил о самых лучших песнях для празднования Нового года. В его личный ТОП вошли шведская группа ABBA с хитом «Happy New Year», Эдуард Хиль с «Зимой», «Дискотека Авария» с танцевальным шлягером «Новый год» и много других ярких песен.

Нередко эксперт негативно высказывается о качестве музыкального контента на отечественном телевидении. Так, он критически оценивает нынешний репертуар Аллы Пугачевой и некоторых других артистов, выпускающих пенсии специально для зимних праздников. Однако, как оказалось, в его подборке лучших треков есть не только композиции прошлого столетия, но и самые последние новинки, в том числе, и от российских артистов. К перечисленным выше хитам Сергей Соседов добавил ставшие классикой рождественскую «Jingle Bells», «Кабы не было зимы» композитора Евгения Крылатова, «Белый вечер» Игоря Корнелюка, которую пела Эдита Пьеха. В ТОП вошел еще один шлягер Крылатова, «Три белых коня» из кинофильма «Чародеи», а также еще один саундтрек – «Карнавальная ночь».

Стоит отметить, что красивые распевные композиции для празднования Нового года и Рождества Соседов призвал искать также в народном творчестве. Нравятся критику и «Зима-холода», написанная Андреем Губиным, «Белый снег» из репертуара Пугачевой, которую он назвал «маленьким шедевром». Музыкальный эксперт выразил уверенность, что на традиционных «Голубых огоньках», выходящих на экраны под Новый год, все же появятся более удачные песни. Пока же композиции для таких концертов выбирают по незнанию или чтобы угодить избалованным зрителям.