Госдума ужесточила наказание за пропаганду наркотиков в интернете

16.12.2020, 13:04, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Госдума приняла закон о штрафах до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков в интернете, соответствующая инициатива поступила в январе от правительства.

Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. Так, за пропаганду наркотических, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ в интернете гражданам будет грозить штрафом в размере от 5 до 30 тыс. рублей, штраф для должностных лиц составит от 50 до 100 тыс. рублей, для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юрлица, – от 50 до 100 тыс. рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток, для юрлиц – от 1 до 1,5 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, передает РИА «Новости».

Также ужесточается ответственность за пропаганду либо незаконную рекламу наркотиков со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства. Им будет грозить штраф от 4 до 30 тыс. рублей с административным выдворением за пределы страны, либо административный арест на срок до 15 суток.

Более строгую ответственность будут нести владельцы интернет-ресурсов, пропагандирующие наркотики. За неисполнением операторами связи действий по блокировке таких ресурсов предлагается штраф для должностных лиц в размере от 10 до 30 тыс. рублей, для юрлиц – от 100 до 500 тысяч рублей, за повторное аналогичное нарушение в течение года – для должностных лиц штраф составит от 30 до 50 тыс. рублей, для юрлиц – от 500 до 800 тыс. рублей.

Помимо этого, Госдума приняла закон, исключающий необоснованное возбуждение уголовных дел о сбыте наркотиков при отсутствии сведений об обстоятельствах их сбыта и самого наркотика.

Статью 146 Уголовно-процессуального кодекса предлагается дополнить частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 228.1 и 228.4 УК, по факту незаконного сбыта наркотиков не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам.

Ранее президент Владимир Путин потребовал разоблачить ложную пропаганду «цивилизованного» употребления «легких» наркотических веществ, а также активнее и наступательнее бороться с наркотиками.