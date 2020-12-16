Курьера Delivery Club зарезали в Москве

16.12.2020, 13:04, Новости дня

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Курьера Delivery Club зарезали на юго-западе Москвы, причем молодой человек смог пройти более 1 километра с ножевым ранением, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Ночью 15 декабря в полицию поступило сообщение о ножевом ранении на Ясногорской улице (район Ясенево). По прибытию был обнаружен 19-летний уроженец Киргизии, курьер Delivery Club, который позднее скончался в больнице», – сообщил источник РИА «Новости».

По предварительным данным, глубокой ночью у курьера произошел конфликт с неизвестным, «который ударил его острым предметом в грудь».

При этом, по словам источника, сообщение о ножевом ранении поступило на Ясногорской улице, но, как рассказал его брат, ранение тот получил на улице Паустовского – за 1,3 километра от места, где был найден.

Другой источник в правоохранительных органах пояснил, что в момент преступления молодой человек был не на работе, это было его свободное время. Он жил в том же районе, в Соловьином проезде.

По данным следствия, молодого человека мог зарезать его знакомый, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», преступника ищут.

Напомним, в сентябре мужчина напал на доставщика еды в Красноярске, ограбил его и тут же «съел улики».