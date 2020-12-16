Скандалы: Дмитрию Мазепину не досталась команда «Формулы-1»

16.12.2020, 13:00, Разное

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Компания российского олигарха на смогла купить команду, в которой тренировался его сын, и в итоге она досталась инвесторам во главе с отцом другого гонщика

Высокий суд Лондона отклонил иск «Уралкалия», который был недоволен продажей команды «Формулы-1» Force India, говорится в заявлении компании. «Уралкалий» претендовал на команду, но проиграл борьбу. По мнению «Уралкалия», что при продаже Force India были допущены нарушения и процесс прошел «недобросовестно». Компания подала иск Джеффри Роули и Джейсону Бейкеру из компании FRP Advisory, которые руководили процессом продажи. Хотя суд отклонил иск, он признал, что предложение «Уралкалия» было более привлекательным по цене, чем выигравшая заявка, отметила компания. Она добавила, что будет требовать разрешение на обжалование решения.

«Уралкалий» принадлежит «Уралхиму», совет директоров которого возглавляет бизнесмен Дмитрий Мазепин. «Уралкалий» претендовал на Force India летом 2018 года. Команда тогда была на грани банкротства. С 2016 года ее пилотом по развитию был Никита Мазепин — сын Дмитрия Мазепина. «Уралкалий» заявлял, что внешние управляющие Force India поставили «невыполнимые сроки» для выполнения всех условий.

В итоге Force India купил консорциум инвесторов, который возглавил канадский бизнесмен Лоуренс Стролл, за $117 млн. Сын Стролла Лэнс — тоже гонщик, как и Никита Мазепин. После смены собственника Force India Лэнс Стролл перешел в эту команду. В основном составе команды «Формулы-1» он выступает с 2016 года. Force India в 2019 году переименовали в Racing Point.

1 декабря 2020 года команда «Формулы-1» Haas объявила, что подписала контракт с Никитой Мазепиным. Он стал четвертым российским пилотом в истории высшего чемпионата по гонкам. Мазепину 21 год. В сезоне 2020 года он выступал за британскую команду Hitech GP в «Формуле-2» — втором по силе чемпионате после «Формулы-1». Мазепин выиграл два заезда и четыре раза занимал другие призовые места.

Дмитрий Мазепин в 2015 году входил в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние тогда было оценено в $1,3 млрд, он занял 63-е место. С тех пор Мазепин в список больше не попадал.

Ринат Таиров