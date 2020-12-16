Скандалы: Яхта Алексея Мордашова никогда не пройдет у берегов Череповца

16.12.2020, 13:00, Разное

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Олигарху построили новый корабль длиной 142 метра за почти полмиллиарда долларов

142-метровая суперъяхта Nord, построенная на немецкой верфи Lürssen, в первом квартале 2021 года будет передана владельцу, сообщили Forbes в Lürssen. Принадлежит судно владельцу «Северстали» Алексею Мордашову F 4, рассказали Forbes два источника на яхтенном рынке. В Lürssen информацию о владельце комментировать отказались. Судно стало крупнейшим из спущенных на воду в этом году, согласно Boat International Media, и одним из крупнейших в мире: оно займет 10-е место после яхты «A+» королевской семьи Абу-Даби. Если же говорить о крупнейших лодках россиян, то в этом списке она займет четвертое место — после Eclipse Романа Абрамовича F 10, Dilbar Алишера Усманова F 7 и Sailing Yacht A Андрея Мельниченко F 9.

Близкий к бизнесмену источник Forbes уточнил, что с предыдущей лодкой — построенной в 2013 году 63-метровой Lady M — бизнесмен расставаться не планирует: у Мордашова семеро детей, в том числе двое совершеннолетних сыновей от второго брака, Кирилл и Никита, которым он уже передал часть своих активов.

Во сколько новое судно обошлось миллиардеру, неизвестно, финальная стоимость обычно сильно зависит от внутренней отделки. По словам основателя Yacht Harbour Дмитрия Семенихина, строительство яхты могло обойтись бизнесмену в $300 млн. Владелец Noble Community Yachts Кирилл Авдеев считает, что с учетом размеров яхты, ее технических характеристик, вовлеченности мощностей центральной верфи Lürssen в Бремене, стоимости предыдущих проектов дизайнерской компании Nuvolari & Lenard и цен на ближайшие по размеру яхты от той же Lürssen, она может составлять около $500 млн.

Сдача проекта задержалась — яхту должны были передать заказчику еще в 2019 году, о чем сообщала брокерская компания Moran Yacht & Ship, которая контролировала процесс строительства. Для нее проект стал крупнейшим в истории. Срок сдачи судна был перенесен на 2020 год, но и он не был выдержан. Менялись не только сроки, но и название яхты — первоначально она называлась Redwood, при спуске на воду в июле 2020-го — OPUS, а в ноябре была переименована в Nord («Север»). Последнее имя перекликается с названием компании бизнесмена — «Северсталь». Физическая замена букв в названии на носу лодки и в дизайнерских элементах по бортам проходила под покровом ночи, рассказывает один из собеседников Forbes. Фотографии этого процесса позднее опубликовал в своем аккаунте в Instagram немецкий яхтенный фотограф.

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Публикация от Philipp Gonschorek (@philipp.gonschorek)

Nord готова принять до 36 гостей в 20 каютах, у нее шесть палуб, одна из которых техническая. Среди особенностей — большой бассейн, джакузи на солнечной террасе, спа-салон, дайвинг-центр, кинотеатр, пляжная зона, зона для барбекю, гараж для тендеров и две вертолетные площадки. Дизайн судна разрабатывала всемирно известная венецианская студия Nuvolari & Lenard, для которой этот проект стал третьим совместным с Lürssen. Другие два — это 86-метровая яхта Quatroelle (2013) и строящаяся Testarossa (2022, 116 м). Обслуживать лодку предстоит команде, в которой более 40 человек.

По словам Авдеева, Nord построена в лучших традициях Lürssen с использованием всех последних достижений. По своим характеристикам она посередине между двумя другим лодкам верфи — A+ и Flying Fox: ее водоизмещающий корпус также сделан из стали, а надстройка — из алюминия. Гибридный двигатель позволяет развивать максимальную скорость 20 узлов, крейсерскую — 15 узлов.

Авдеев считает, что Nord будет не только комфортной, максимально автономной и готовой на трансатлантические переходы, но и высоко экологичной — в этом проекте Lürssen найдена золотая середина между весом лодки, мощностью двигателей и экологичностью. «На яхте водоизмещением 9250 т стоит гибридная пропульсивная система (где мощность, полученная от двигателей, дополняется мощностью энергетических установок. — Forbes). Какая точно система, пока не заявлено, но зная вовлеченность CEO Lürssen Питера Люрсена в дела Фонда Water Revolution, который занимается вопросами экологии в яхтенном бизнесе, очевидно, что яхта будет высоко экологичной», — говорит Авдеев.

Boat International Media пишет, что лодка находится в тренде спроса на суперъяхты длиной более 100 м, способные исследовать самые труднодоступные места. Для этих целей она оснащена подвеской для защиты вертолетов в экстремальных климатических условиях, подводной лодкой и дистанционно управляемым аппаратом (ROV) для навигации по дну океана.

Анастасия Ляликова