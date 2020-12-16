Ботинки Adidas Rivalry TR непромокаемые
16.12.2020, 13:01, Рекомендуем
Теги: Интернет, Погода
Зима – это еще не повод отказываться от стильных, практичных вещей. Ботинки Rivalry TR идеально подходят для ношения в условиях холода и атмосферных осадков. Изготовлены из кожи и нейлона, ботинки эффективно защищают ступню от холода, а также не пропускают влагу. Оригинальные ботинки от компании Adidas изготовлены только с применением качественных, современных материалов.
Особенности ботинок Adidas Rivalry TR
Модель Rivalry TR оснащена светоотражающими деталями, прочной подошвой и двухцветными шнурками. Верх ботинок изготовлен из прочного нейлона с кожаными вставками. Подошва – резина, легкая промежуточная подошва изготовлена из ЭВА.
Преимущества ботинок Rivalry TR от компании Adidas
Бренд Adidas известен во многих странах мира. На протяжении многих лет компания занимается производством качественной и удобной одежды, аксессуаров и конечно же обуви. В процессе производства, используются передовые методики и инновации, позволяющие создавать максимально удобную, практичную, современную обувь.
Демисезонные ботинки Adidas Rivalry TR – это воплощение смелых дизайнерских решений и многолетнего опыта сотрудников компании. Они отличаются практичностью, подходят для комфортного ношения в любую погоду, не отличаются особыми условиями по уходу. Adidas Rivalry TR станут идеальным дополнением для любого образа, будь то повседневный или деловой стиль. Благодаря высококачественным материалам, которые применяются в процессе производства, способны прослужить долгие годы без появления каких-либо дефектов.
Купить оригинальную продукцию от компании Adidas можно в интернет-магазине с доставкой по всей территории Российской Федерации. Главные преимущества покупки обуви в интернете:
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Важно заметить, что покупать вещи лучшего всего в специализированном интернет-магазине, где можно ознакомиться с каталогом предложений, условиями доставки, а также другой важной информацией. Непромокаемые ботинки Adidas Rivalry TR https://elementshop.ru/catalog/shoes/botinki_adidas_rivalry_tr_ee5529/ – это отличная покупка, которая дополнит абсолютно любой гардероб. Чтобы выбрать необходимую модель, достаточно указать размер обуви, посмотреть наличие товара на складе, добавить его в корзину, предварительно указав реквизиты для отправки и способ оплаты.
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