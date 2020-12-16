 

Рада отложила рассмотрение отставки министра защиты окружающей среды Абрамовского

16.12.2020, 12:58, Новости дня
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Верховная Рада на заседании 16 декабря не будет рассматривать вопрос отставки министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского. Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“У нас в повестке дня был еще вопрос рассмотрения заявления об отставке министра экологии. Профильный комитет попросил дать дополнительное время на изучение этого вопроса и проведение всех необходимых процедур для подготовки его к рассмотрению в зале. Поэтому есть предложение снять его с повестки дня. Есть официальное письмо, обратился комитет”, – сказал спикер парламента Дмитрий Разумков.

О том, что министр по делам ветеранов Сергей Бессараб и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Абрамовский подали в отставку, стало известно 15 декабря.  16 декабря Рада уволила Бессараба.

Абрамовского Рада назначила главой тогда новосозданного Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов 19 июня. 

Нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук рассказывала, что вопрос назначения новых министров планируют вынести на рассмотрение парламента до конца этой недели.  По ее словам, 15 декабря вечером фракция монобольшинства соберется на заседание, на котором проведут собеседования с кандидатами. По данным Кравчук, на заседании заслушают врио министра образования и науки Сергея Шкарлета, бывшего исполнительного директора “Нафтогазу” Юрия Витренко и генерал-майора Юлию Лапутину. Шкарлета по итогам собеседования могут назначить министром образования, Лапутина претендует на пост главы министерства по делам ветеранов, а Витренко – на пост вице-премьера – министра энергетики.   


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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