Послы ЕС одобрили третий пакет санкций против Беларуси – журналист

16.12.2020, 12:58, Новости дня

Послы стран ЕС 16 декабря одобрили третий пакет санкций против Беларуси. Об этом в Twitter написал редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

По его словам, ограничения коснутся 29 физических лиц, а также семи организаций.

“Послы ЕС одобрили новые санкции в отношении Беларуси”, – написал журналист.

Он уточнил, что информация о принятом решении будет опубликована завтра, 17 декабря, в официальном журнале ЕС.

EU ambassadors have now approved new EU sanctions on #Belarus. 29 ppl, 7 entities. To be published tomorrow in the EU official journal

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 16, 2020

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов.

Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 19 ноября договорились активизировать работу над третьим пакетом санкций против Беларуси. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что санкции будут введены против физических и юридических лиц.