“Раздвинутые ноги вызывают полный восторг”. Джанабаева продемонстрировала еще более откровенную позу

16.12.2020, 12:58, Новости дня

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Российская певица, бывшая участница группы “ВИА Гра” Альбина Джанабаева на своей странице в Instagram разместила снимки, на которых запечатлена позирующей на высоком стуле, с широко разведенными в стороны ногами.

Она запечатлена в желтом трикотажном жакете, туфлях в тон и брюках в полоску.

“Цветотерапия”, – написала она.

Певица также процитировала подписчиков, раскритиковавших ее ранее: “И абсолютно неприемлемая поза, что она там себе думает?”, “Это все ей совершенно не идет. Сдвиньте ноги”.

“И две жизни параллельных спорят во мне одном”, – сказал бы, а точнее пропел бы Валерий Меладзе”, – завершила пост Джанабаева, сопроводив его хештегами “будни”, “жена”, “мать”, “рефлексия”, “ноги”.

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Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

“Ваши, господи прости, раздвинутые ноги, вызывают полный восторг, всем бы так раздвигать”, – отметила подписчица percovaj.

Днем ранее подписчицы раскритиковали Джанабаеву за неудачную, на их взгляд, позу для фото.

Альбина Джанабаева родилась 9 апреля 1979 года в Волгограде. В группе “ВИА Гра” она пела с 2004-го по 2013 год. Сейчас строит сольную карьеру. В конце сентября 2019 года она прекратила сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. Джанабаева является супругой брата продюсера – певца Валерия Меладзе.