 

“Раздвинутые ноги вызывают полный восторг”. Джанабаева продемонстрировала еще более откровенную позу

16.12.2020, 12:58, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российская певица, бывшая участница группы “ВИА Гра” Альбина Джанабаева на своей странице в Instagram разместила снимки, на которых запечатлена позирующей на высоком стуле, с широко разведенными в стороны ногами.

Она запечатлена в желтом трикотажном жакете, туфлях в тон и брюках в полоску.

“Цветотерапия”, – написала она.

Певица также процитировала подписчиков, раскритиковавших ее ранее: “И абсолютно неприемлемая поза, что она там себе думает?”, “Это все ей совершенно не идет. Сдвиньте ноги”.

“И две жизни параллельных спорят во мне одном”, – сказал бы, а точнее пропел бы Валерий Меладзе”, – завершила пост Джанабаева, сопроводив его хештегами “будни”, “жена”, “мать”, “рефлексия”, “ноги”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

“Ваши, господи прости, раздвинутые ноги, вызывают полный восторг, всем бы так раздвигать”, – отметила подписчица percovaj.

Днем ранее подписчицы раскритиковали Джанабаеву за неудачную, на их взгляд, позу для фото. 

Альбина Джанабаева родилась 9 апреля 1979 года в Волгограде. В группе “ВИА Гра” она пела с 2004-го по 2013 год. Сейчас строит сольную карьеру. В конце сентября 2019 года она прекратила сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. Джанабаева является супругой брата продюсера – певца Валерия Меладзе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Стали известны гонорары Ефремова в «Современнике»

09.11 / В Волгоград прибыл «Поезд Победы»

18.10 / Трамп обещал «установить мир с позиции силы»

02.10 / 112 – Фокина, который не увидел войны Украины с Россией, отстранили от переговоров по Донбассу

04.08 / Стало известно о втором взрыве в порту Бейрута

28.07 / В зоне проведения операции Объединенных сил сохраняется режим прекращения огня

14.10 / Минюст разъяснил штрафы за растения

30.11 / В Одессе учеников 5-11 классов переводят на дистанционное обучение

22.08 / В авиакатастрофе в Южном Судане погибли 17 человек

05.12 / Опубликовано первое детальное изображение пятна на Солнце

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска