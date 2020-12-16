 

Кейт Миддлтон записала видеообращение в поддержку своего друга Бена Эйнсли и его парусной команды

16.12.2020, 12:24, Разное
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Английскому яхтсмену, четырехкратному олимпийскому чемпиону Бену Эйнсли грех жаловаться на отсутствие поддержки в его начинаниях. Чего стоит расположение самой Кейт Миддлтон, которая, являясь поклонницей парусного спорта, является в то же время и патроном фонда команды Эйнсли 1851 Trust. Вчера герцогиня записала видеообращение для команды, которая примет участие в соревнованиях по парусному спорту “Кубок Америки”.

Кейт МиддлтонМы все будем болеть за вас. Сэр Бен Эйнсли и его команда попытаются выиграть старейший международный трофей в парусном спорте – “Кубок Америки”. Все участвующие в соревнованиях команды потратили годы на подготовку, и в следующем марте поклонников парусного спорта по всему миру ждет захватывающее зрелище,- заявила Кейт, отметив, что команде Эйнсли удается вдохновлять молодых людей пробовать свои силы в парусном спорте:

В следующем году британская команда проедет на лодке Britannia через залив Хаураки в Окленде со скоростью до 60 миль в час. Фонд 1851 Trust, который я горда поддерживать, является официальной благотворительной организацией команды сэра Бена. Надеюсь, что участие команды в Кубке Америки будет и дальше вдохновлять молодых людей выходить на воду и пробовать свои силы в парусном спорте.

Сэр Бен Эйнсли и Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон, как и ее муж принц Уильям, всерьез увлекаются активными видами спорта, а яхтинг Кейт и вовсе считает одним из своих самых любимых. Например, в 2016 году герцогиня участвовала в “Кубке Америки” вместе с Беном Эйнсли, в 2014 году Кейт и Уильям приняли участие в морской регате в Новой Зеландии и сразились друг с другом в умении управлять яхтой. В 2011 году во время визита в Северную Америку они также соревновались в рамках гонки Dragon Boat.

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Публикация от INEOS Team UK



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