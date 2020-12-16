Мнение: О банкротстве ковид-диссидентов – математически точные доказательства

16.12.2020, 12:20, Разное

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Да, это последний гвоздь в крышку гроба. Развенчание последней надежды сторонников теорий «Не опасней гриппа» и «Локдауны убивают сильнее короны». Теперь им остаётся разве что спорить по частностям: обязательно ли натягивать маску на нос, или достаточно того, что она закрывает рот. Потому что с этими средствами защиты всё тоже ясно после немецкого массового исследования.

Но маски – это всё же тактика. А стратегия – выбор между локдауном и «анархией». По второму пути пошли шведы, отказавшись от массированных ограничений ради призрачной надежды не убить экономику – и получили шокирующий результат в плане как раз убийств.

Правда, посчитали его в Норвегии. В новом исследовании Университета Тромсё (Арктического университета Норвегии) группа учёных во главе с профессором и заведующим кафедрой математики и статистики Мартином Рюпдалом, рассчитала норвежскую и шведскую смертность в период пандемии коронавируса с 11 марта по 11 ноября.

Так вот, в Норвегии исследователи не обнаружили значительной избыточной смертности в результате пандемии. По состоянию на 11 ноября в стране было зарегистрировано 285 подтвержденных случаев смерти от COVID-19, то есть 53 смерти на миллион жителей. А вот в Швеции ситуация совсем иная. Там по состоянию на 11 ноября в Швеции были зарегистрированы 6 тыс. 247 подтвержденных случаев смерти от COVID-19, то есть 611 смертей на миллион жителей. Разница больше, чем на порядок!

Но это ещё не всё. В ходе работы учёные провели статистический анализ смертности в Норвегии и Швеции с 2000 года. А также они изучили диссидентскую теорию о том, что избыточную смертность в Швеции можно объяснить так называемым сдвигом смертности. Её пропагандист, главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль утверждал, что сезон гриппа за предшествующий год в стране прошел легко и унёс относительно мало жизней, из-за чего больше людей умерли во время пандемии коронавируса.

Однако норвежские исследователи считают, что этот эффект на самом деле очень невелик. Без поправки на сдвиг смертности они обнаружили, что с июля 2019 года по июль 2020 года Швеция потеряла 45 тыс. 850 лет жизни, распределённых по разным возрастным группам. А с поправкой на максимально возможный сдвиг смертности эта цифра составляет 43 тыс. 73 года жизни. При этом в Норвегии, где применялись карантины, смертность во время пандемии осталась примерно на обычном уровне. Никакого значительного роста зарегистрировано не было – математически точное доказательство, что норвежская стратегия против #коронавирус­а предпочтительнее шведской.

И ещё один момент. Чуть ранее группа исследователей опубликовала мнение о том, что нет большой разницы между Норвегией и Швецией в первую фазу пандемии (во вторую – уже точно есть). Но там был взят очень короткий период как для самого исследования, так и для сравнения. Последний составлял всего пять лет, тогда как учёные во второй работе использовали больше информации и проанализировали данные с 2000 года. Это позволило получить лучшее представление о норме, которую можно назвать базовым уровнем. Более того, предыдущие исследования, в которых высказывалось предположение о сдвиге смертности, не пытались этот сдвиг просчитать. А вот в цитируемом исследовании Университета Тромсё сделаны реальные подсчёты, на основе которых обнаружено, что влияние сдвига очень невелико.

То есть все аргументы ковид-диссидентов оказались несостоятельными. Но разве диссидентствующих этим убедишь?