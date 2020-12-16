 

Смертность в России побила рекорд за 10 лет на фоне пандемии

16.12.2020, 12:18, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Согласно данным Росстата, с января по октябрь смертность в стране составила 113 случаев на 10 тысяч граждан. В аналогичный период прошлого года этот показатель был значительно ниже – 102 человека на 10 тысяч живущих.

Как сообщает РБК, уровень смертности в этом году оказался наивысшим за десять лет. В 2010 году было 119 скончавшихся на 10 тысяч человек. Рост произошел на фоне аномально жаркого лета.

Общее количество умерших россиян за январь-октябрь 2020 года подскочило до 1,661 миллиона – это на 9,7% больше, чем в прошлом году. В 2010 года этот показатель составил 1,704 миллиона.

Демографы уточнили, что причиной роста смертности в России является не только коронавирус. Скачок также связан с косвенными последствиями пандемии – повышенной нагрузкой на систему здравоохранения и психологической реакцией россиян на распространение COVID-19.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в этом году количество летальных исходов в стране могло бы снизиться, если бы не пандемия. По ее словам, власти никогда не скрывали от граждан статистику по смертности. Политик напомнила, что с угрозой COVID-19 столкнулись другие страны.

“Весь мир получил и получает добавленную смертность к тем показателям, которые традиционно фиксировались”, – сказала Голикова.

Напомним, количество заразившихся коронавирусом в мире приближается к 74 милллионам. В первую тройку стран по наибольшему числу пациентов входят Соединенные Штаты Америки, Индия и Бразилия. Отметим, что Россия находится на четвертой строчке.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.10 / Эксперт назвал условие вмешательства России в ситуацию в Киргизии

22.08 / «Те же буквы, но другие слова»

19.11 / Мнение: Кунгуров

03.08 / Врач Михаил Заботин рассказал, на какие смертельные заболевания указывает шум в ушах

29.07 / США объявили конкурс на создание системы автопоиска бронетехники «противника»

07.12 / Оказывается, термоядерный реактор может построить дома даже ребенок

31.07 / Автомобиль Tesla Model 3 оснастили внедорожной модификацией

02.09 / Житель Бурятии отрубил племяннице пальцы

10.10 / Рената Литвинова объяснила, почему дочь живет отдельно за границей с 11 лет

09.09 / Челябинский депутат разбился насмерть в ДТП

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска