Смертность в России побила рекорд за 10 лет на фоне пандемии

16.12.2020, 12:18, Разное

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Согласно данным Росстата, с января по октябрь смертность в стране составила 113 случаев на 10 тысяч граждан. В аналогичный период прошлого года этот показатель был значительно ниже – 102 человека на 10 тысяч живущих.

Как сообщает РБК, уровень смертности в этом году оказался наивысшим за десять лет. В 2010 году было 119 скончавшихся на 10 тысяч человек. Рост произошел на фоне аномально жаркого лета.

Общее количество умерших россиян за январь-октябрь 2020 года подскочило до 1,661 миллиона – это на 9,7% больше, чем в прошлом году. В 2010 года этот показатель составил 1,704 миллиона.

Демографы уточнили, что причиной роста смертности в России является не только коронавирус. Скачок также связан с косвенными последствиями пандемии – повышенной нагрузкой на систему здравоохранения и психологической реакцией россиян на распространение COVID-19.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в этом году количество летальных исходов в стране могло бы снизиться, если бы не пандемия. По ее словам, власти никогда не скрывали от граждан статистику по смертности. Политик напомнила, что с угрозой COVID-19 столкнулись другие страны.

“Весь мир получил и получает добавленную смертность к тем показателям, которые традиционно фиксировались”, – сказала Голикова.

Напомним, количество заразившихся коронавирусом в мире приближается к 74 милллионам. В первую тройку стран по наибольшему числу пациентов входят Соединенные Штаты Америки, Индия и Бразилия. Отметим, что Россия находится на четвертой строчке.