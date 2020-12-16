Назван главный признак коронавируса

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16.12.2020, 12:16, Разное
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Врач из Уфы Вадим Гиниятов озвучил главный признак коронавируса. По словам невролога и реабилитолога, на этот симптом заболевшие жаловались и раньше.
С момента начала пандемии COVID-19 все инфицированные страдали потерей вкусовых ощущений и обоняния. Данные признаки коронавируса продолжают оставаться ключевыми и сегодня. Летом пациенты заявляли о расстройствах слуха, а осенью – о нарушении зрительных функций. Врач считает, что это может быть связано с гиперкоагуляцией, которая имеет место быть при данной инфекции. Кроме того, в осенний период стало известно о повторных подтвержденных заражениях.

Зимой зараженные стали заявлять о развивающемся конъюнктивите. Этот признак появился, поскольку вирус «мигрировал» в головной мозг. На сегодняшний день от всех вышеназванных неприятных симптомов можно избавиться в процессе реабилитации.

По словам доктора, больше всего осуществляется нагрузка на легкие. Именно этот орган страдает при среднем или же тяжелом протекании коронавируса. Поражения в других тканях и органах врачам еще предстоит более детально изучить.



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