Сын Рудковской Александр решил подарить няням машины с водителями

16.12.2020, 12:16, Разное

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Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр рассказал, как хочет отблагодарить обслуживающий персонал. Няням, которые работают в звездной семье, мальчик мечтает подарить машины с водителями и квартиры.

Звездная чета уже полным ходом готовится к новогодним праздникам. 2021 год семья встретит в новом составе, ведь несколько месяцев назад у Рудковской и Плющенко появился на свет еще один сын Арсений. Также у них подрастает 7-летний наследник Александр, который решил пойти по стопам отца, и делает значительные успехи в фигурном катании.

Пока Яна Рудковская украшала свой загородный дом, Александр Плющенко думал о подарках, в том числе, для обслуживающего персонала. В своем возрасте мальчик уже неплохо зарабатывает. В прошлом году на его счет поступила сумма в 12 миллионов рублей.

Сам же Гном Гномыч любит и тратить деньги. Он с большим удовольствием делает подарки родителям, друзьям и тем людям, которые находятся рядом. Александр Плющенко задумался о покупке машин и недвижимости няне Арсения и своей. Яна Рудковская отметила, что удалось воспитать человека «широкой души», который думает не только о себе, но и об окружающих.