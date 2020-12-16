Мнение: Можно ли регулировать цены при капитализме?

16.12.2020, 12:12, Разное

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Владимир Путин на днях устроил разнос подчинённым за рост цен на некоторые продукты. Тем ничего не оставалось, кроме как взять под козырёк и броситься оперативно исправлять ситуацию.

Политическую сторону вопроса мы с Кримсоном обсуждали в последней «Свинье», а сейчас, по многочисленным просьбам радиослушателей, я расскажу, почему регулировать цены при капитализме — это норма.

Чтобы свободный рынок работал и помогал экономике, нужно соблюсти несколько условий. Одно из них — угнетение монополистов, которые сговариваются, чтобы искусственно поднять или опустить цены. Другое — установка защиты по краям, чтобы цены не могли дёрнуться слишком далеко вверх или вниз, заложив тем самым мину под будущее. Третье — защита внутреннего рынка от бурного океана мировой торговли.

С монополизмом всё понятно. Продовольственных торговых сетей в России не так много, и у них постоянно есть искушение задрать цены повыше. Так как наш человек не будет ни покупать подсолнечное масло оптом, ни хотя бы сравнивать цены в разных местах, сети любят ставить на некоторые товары совершенно конскую, ничем не обоснованную накрутку. Когда сразу несколько сетей синхронно поднимают цены, у властей есть повод вручную погрозить им пальцем. Это профилактическая мера — не особо действенная, но и не слишком мешающая нормальной работе рынка.

Иногда цены по естественным причинам взлетают далеко вверх или сильно падают вниз. Для экономики это вредно: сегодня пружины стоят втрое дороже, завтра из-за этого разоряется половина заводов по производству хвосторезов, а послезавтра пружины падают в цене в 10 раз, так как их теперь некому продавать. Чтобы такого не происходило, в экстренных ситуациях правительство собирает представителей пружинной отрасли, чтобы попросить их не поднимать цены резко, поддержав тем самым своих клиентов. Представители пружинной отрасли охотно соглашаются, так как знают — раз всё идёт под контролем властей, все заморозят цены синхронно, и от спасения клиентов выиграют в итоге все. Кроме того, когда проблемы будут уже у пружинной отрасли, правительство поддержит и её: или снижением налогов, или, например, разговором с производителями стали.

Наконец, Россия расположена на одном глобусе с другими странами. Если мы не будем защищать наш рынок пошлинами, тарифами и санкциями, мы быстро проиграем: наших производителей разорят демпингом, после чего мы вынуждены будем перейти на импорт.

Это не было бы критической проблемой, если бы конкурентная грызня шла внутри одной страны: например, если бы производители из Вологды забороли производителей из Рыбинска. Победитель стал бы сильнее и эффективнее, от чего выиграла бы в итоге вся экономика. Однако если производителя из Вологды побеждает производитель из польского Эльблонга, Россия лишается налогов, рабочих мест и заказов для производителей сырья. Более того: как только весы качаются в другую сторону, и завод из Вологды набирает силу, поляки немедленно бьют его по рукам линейкой, защищая уже своего производителя. В итоге получается односторонний клапан, который перекачивает ресурсы из одной экономики в другую.

Как видите, когда президент даёт команду придушить цены на подсолнечное, у правительства есть сразу несколько направлений для работы:

1. Проверить продавцов и производителей на монопольный сговор.

2. Попросить участников рынка сдержать цены, чтобы поддержать своих покупателей на время коронавирусной эпидемии.

3. Установить экспортные квоты, чтобы на внутреннем рынке осталось больше товара.

Всё это — нормальная рыночная ситуация. Аналогичным образом есть масса «ограничивающих» правил, допустим, в футболе. Например, нельзя перекидывать мяч своему игроку, который по-крысиному подобрался ко слабозащищённым вражеским воротам:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Положение_вне_игры

Это ограничение не мешает свободному футболу: напротив, оно делает борьбу более яркой и более честной.

Вместе с тем, разумеется, сдуру можно и хвост сломать. Когда в футболе вводят требования по количеству иностранных легионеров — это ещё понятно, но когда футболистов заставляют стоять на коленях перед меньшинствами, когда трансгендерам разрешают играть в женский футбол, когда игрок может называть судью «цыганом», а судья не может называть игрока «негром», всё это уже начинает честному соревнованию мешать.

Пример неграмотной регуляции рынка мы можем наблюдать, например, в Венесуэле. Не имея базовых знаний об экономике, местные власти попытались «починить» тонкий экономический механизм: не вращая маленькой отвёрточкой регулировочные винтики, а наотмашь ударяя молотком прямо по стрелкам механизма. Получилось как с разобравшим будильник ребёнком: прибор сломался.

История много раз доказала, что социалистов надо толстой хворостиной гнать от любых руководящих постов, и особенно от тех, которые хоть как-то связаны с экономикой. Вместе с тем настройка, ремонт и обслуживание экономического механизма — абсолютно необходимая часть работы ответственного государства. Ничего страшного или странного в этом нет: при условии, разумеется, что опасными работами занимаются квалифицированные профессионалы.

Вместо подведения итога напомню, что ручная регулировка некоторых цен — это мировая практика. Мы с вами обсуждали это не далее, как вчера:

https://olegmakarenko.ru/2023417.html

PS. Это семьдесят шестая статья из серии «Размышления о ведении бизнеса в России». Предыдущие статьи серии можно найти вот здесь:

https://olegmakarenko.ru/tag/Размышления о ведении бизнеса в России