Миллионерша и звезда – Личное мнение

16.12.2020, 9:50, Разное

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Даже миллионерша и мировая звезда категории «А» может выглядеть, как приходящая домработница. Ну, или какая другая женщина с низким уровнем дохода.

Узнали?

Да, она: Дженнифер Лопес.

Состояние — 400 миллионов долларов, а выглядит порой хуже моей уборщицы, которой вздохнуть — некогда.

Мало того, что Лопес полновата и одеваться не умеет, так ещё и с обломанным сеном на башке бывает замечена.



Фото: Соцсети

Нет в Лопес подлинной холёности, которая заключается в безупречном состоянии:

а) волос,

бэ) зубов,

вэ) кожи.

Впрочем, с кожей и зубами у Дженнифер — всё в порядке. А вот на волосы она часто забивает и, как следствие, имеет замызганный вид.

Между ухоженной и неухоженной головой — пропасть.

Слева и справа — одна и та же женщина, накрашенная, в дорогих серёжках и даже причёсанная. Но на одном фото волосы — в плохом состоянии, а на другом — в хорошем.



Фото: Соцсети

Результат: слева — труженица офиса на небольшом окладе в «Сваровски», справа — миллионерша и звезда.

И таких примеров у Лопес — валом.

Слева — замызганная домохозяйка, справа — миллионерша и звезда.



Фото: Соцсети

Пришитые космы не решают проблему неухоженной башки, а только её усугубляет и свидетельствует об отсталости их носительницы.

Слева — раскабаневшая и научившаяся двигаться Оленька-голенька, колхоз в блёстках, справа — холёная, красивая женщина.



Фото: Соцсети

Если даже Лопес за волосами ухаживает лишь периодически, то что уж говорить о вас. Мало того, что разожрались на своей удалёнке, так ещё и башка, наверное, в безобразном состоянии!

Давайте-ка исправим это дело!

Это ведь не так дорого и не так сложно, на самом деле, — отрастить хорошие волосы. Я же отрастила!

Ухаживать за волосами нужно комплексно: питать их изнутри и снаружи.

Внутрь принимайте витамины и минералы, как это делаю я. Я круглый год жую пастилки HoneyTeddy. Именно на них мне удалось отрастить волосы.

Почему они?

Пастилки прошли 2 экспертизы, включая Роспотребнадзора, которые показали: состав полностью соответствует заявленному на упаковке.

А состав, на самом деле, крутой.

В этих несерьёзных, на первый взгляд, «мишках» содержатся все нужные и важные для роста и укрепления волос витамины и минералы.

Не надо ничего ни с чем самостоятельно сочетать: просто жуйте пастилки. Первый результат вы заметите месяца через 3. Я всё же рекомендую пропить полный курс: 6 месяцев. Именно после полного курса я заметила существенную разницу в состоянии своих волос.

Впрочем, я до сих пор не перестала жевать пастилки: поддерживаю хорошее состояние волос.

Чтобы грамотно ухаживать за волосами снаружи, нужно 3 вещи:

1) хороший шампунь,

2) хороший кондиционер,

3) хорошая маска.

Я люблю корейскую косметику Valmona: точно не понимаю, как и почему это работает, но использование всех трёх продуктов в комплексе даёт результат, схожий с ламинированием. Волосы становятся очень гладкими и послушными. Голова всегда выглядит ухоженной.

И ещё: если у вас есть такая возможность, спите, пожалуйста, на шёлке. Особенно, если волосы слабоваты: ломаются, секутся или плохо укладываются.

Чем хорош шёлк?

1) Волосы по тему скользят, а не трутся, как о более грубую наволочку. Если спать на шёлке постоянно, то волосы начнут блестеть. Их станет легко укладывать.

2) Шёлк впитывает на 60% меньше кремов и сывороток для лица, чем хлопок, а значит, вся польза от них достанется вашей коже, а не наволочке.

3) Шёлк — очень нежный материал: даже если вы будете спать лицом в шёлковую подушку, вы проснётесь без заломов и помятости на нём.

Мне по качеству очень нравятся наволочки 8 HORAS of silk. Там и плотность шёлка хорошая, и швы выполнены идеально. Очень приятно засыпать и просыпаться на такой красоте.

Если вы решили сделать себе подарок к Новому году и купить сразу всё, о чём я вам тут рассказала, то сейчас — самое время.

В магазине 8 HORAS of silk можно скупить весь набор с приличной скидкой:

Стандартная цена за 5 продуктов: 5868 рублей.

Конечная стоимость набора со скидкой от 2 магазинов: 4790 рублей.

Выгода: 1078 рублей.

По промокоду MIRO магазин даёт скидку 10% на весь остальной ассортимент, за исключением самих наборов. При покупке наборов выгода и без скидки — больше тысячи рублей.

Скидка же действует до 31 декабря. Так что, если нужны шикарные шёлковые подарки родным и друзьям на Новый год, не щёлкайте клювом.

Если же вас зацепила корейская косметика и «мишки», то этот же набор, включая наволочку, можно приобрести у них в магазине. По той же цене, с такой же выгодой!

Тем более, что до 20 декабря там действует акция: при заказе от 3 баночек витаминов, стоимость каждой баночки составит 999 рублей вместо 1490 рублей. Так, на мой взгляд, выглядит по-настоящему щедрая акция.

В общем, с большим удовольствием и от всей души рекомендую! Подарите себе красивые волосы! Новый год — на носу как-никак!

Кстати, подумали уже о целях на 2021 год? Делитесь! Лично я, в своё время, за год волосы отрастила, чем сейчас, собственно, и наслаждаюсь.