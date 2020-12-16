Гороскоп для Дев на 2021 год

16.12.2020, 11:01, Разное

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Но делая акцент в течение года на теме работы, не забывайте о том, что очень легко можно выгореть. Большие нагрузки, даже если вы просто заняты умственным трудом, могут не очень позитивно сказываться на состоянии вашего здоровья. Идите за новыми открытиями и открывайте новые горизонты в вашей профессиональной деятельности, но помните, что главное – это ваш организм, на котором все держится.

Для вас в течение всего года будут открыты двери любых врачей, любых поликлиник, и будут доступны те способы лечения, которые помогут вашему организму не просто держать себя в хорошей форме, но и избавиться от хронических заболеваний. Если же вы будете игнорировать вопросы, связанные со здоровьем, то рискуете приобрести какую-нибудь хроническую хворь, которая, думаю, вам не очень нужна, рассказала астролог Анастасия Максимова.

В период с 1 января и до 18 июля Вам необходимо соблюдать осторожность при поездках за границу, при общении с иностранцами, при поиске тех учителей, наставников, которые могут рассказывать вам о смысле жизни. Здесь вы рискуете нарваться на тех людей, которые выдают желаемое за действительное, и, по большому счету, просто пускают вам пыль в глаза.

Девы, которые родились со 2 по 6 сентября, имеют прекрасные шансы на решение вопросов, связанных с поездками за границу, с оформлением гражданства другой страны, оформлением документов, связанных с обучением, с получением еще одного аттестата, диплома о повышении квалификации.

Работа, карьера

С 1 января по 14 мая, с 28 июля по 29 декабря наиболее продуктивный период в вашей работе. Это время, когда вы можете менять место работы, устраиваться на новое место работы, переходить с одной должности на другую в рамках одного предприятия, совершать какие-то переводы внутри предприятия.

Это время, когда будет расти ваша ответственность на работе, но и будет расти ваш профессионализм. Вы сможете освоить те навыки, которых нет у ваших коллег, как следствие, будете на лучшем счету. Это время, когда вы можете наработать себе имя того человека, который является профессионалом высокого уровня.

С 12 июня по 30 июля не очень продуктивно решать какие-либо вопросы, касающиеся устройства на новое место работы. Вы можете не чувствовать в себе задора, потенциала, и можете быть недовольны теми предложениями, которые есть на рынке труда. А если вы будете устраивается в это время на новое место работы, то скорее всего не сможете там долго проработать, обстановка может быть нагнетающий, и вы будете быстро уставать.

В течение всего года вопросы карьеры будут одними из приоритетных для вас. И вам, конечно, нужно рассматривать те варианты по трудоустройству, которые будут давать карьерный рост, которые будут продвигать вас выше по социальной лестнице, будут приносить вам известность и популярность.

Чем больше ответственности вы будете на себя брать, чем больше вы будете реализовывать себя именно как руководитель, тем лучше будут складываться любые жизненные обстоятельства. Особенно актуально это для тех, кто родился со 2 по 6 сентября и с 16 по 19 сентября. Для вас шансы на прорыв в карьере очень высоки.

С 4 марта по 24 апреля продуктивное время для того, чтобы заявить о себе, получить назначение на новую должность, пообщаться с руководителем о ваших намерениях, планах относительно работы.

С 18 июля и до конца года в вопросах карьеры и отношений с руководством могут быть не очень неоднозначные ситуации. Руководство может требовать от вас невозможного. Если вы будете пытаться угодить ему, то будете очень сильно уставать, и будете действовать во вред себе. Пытайтесь делать работу хорошо, качественно, но не пытайтесь угождать начальству непосредственно в этот период.

Финансы

В финансовом ключе можно ждать улучшения в течение года, благодаря переменам в работе. То есть, если вы будете устраиваться на новое место работы, сулящее вам больший доход, то, соответственно, и будет увеличиваться уровень вашего дохода. При этом будет увеличиваться и уровень ваших расходов.

С 16 сентября по 30 октября необходимо соблюдать осторожность в любых финансовых операциях, потому что есть риск потерь, есть риск незапланированных расходов по вине других людей. Не рекомендуется в это время давать деньги в долг, помогать другим людям и тратить деньги на детей, на развлечения, на хобби, так как эти расходы будут чрезмерными и скорее всего не запланированными, будут превышать ваш бюджет.

С 18 ноября по 31 декабря у вас есть шанс улучшить свое финансовое положение, благодаря подработке, хобби, увлечениям, получению подарков. Это продуктивное время для того, чтобы вернуться к старым заработкам, к тем источникам, с которыми вы уже ранее сталкивались, которые дают вам стабильный, возможно небольшой, но хороший приработок и возможность улучшить свои свое финансовое положение.

У тех, кто родился со 2 по 6 сентября, могут прийти неожиданные деньги в виде кредитов, займов, наследства, каких-либо пособий, грантов выигрышей. Если вы работаете с клиентами или планируете открыть свой бизнес, то 2021 год – прекрасное время для новых начинаний, которые дадут создадут финансовый поток в вашей жизни

Отношения, семьяВ течение всего года для вас будут волнительными вопросы семьи, отношений с близкими людьми. Вы можете много внимания уделять решению жилищных вопросов. Они вас будут в какой-то степени даже отвлекать от глобальных целей.

Поэтому постарайтесь не вкладывать много сил в решении ситуаций, касающихся устройства дома, связанных с куплей-продажей недвижимости либо улучшением взаимоотношений с членами семьи. Сосредоточьте свое внимание на других процессах в личной жизни.

Если вы находитесь в отношениях, в период с 14 мая по 28 июля можно рассчитывать на значительное улучшение, на второй медовый месяц, когда в отношениях будет складываться все изумительно, замечательно, легко.

Если вы находитесь в поиске своей второй половинки, то с середины мая до конца июля наиболее благоприятный период для того, чтобы решить вопросы устройства личной жизни и встретить того человека, с кем бы вы могли создать семью.

С 18 ноября и до 31 декабря возможно появление в вашей жизни тех людей, с которыми вы ранее уже находились в отношениях. И если вы одиноки, то вы можете заново построить отношения с тем человеком, с которым когда-то что-то не получилось.

Рожденные с 13 по 16 сентября, могут в течение года быть слишком требовательны к своей второй половинке, как результат, могут сталкиваться с проблемами в отношениях. Для того, чтобы минимизировать трудности, постарайтесь быть менее предвзятыми, снимите розовые очки, чтобы не наделять вашу вторую половинку теми качествами, которых у нее нет.