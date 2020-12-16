Володин рассказал о сроках возобновления нормандского диалога

16.12.2020, 11:24, Разное

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Решения, которые приняли главы государств в рамках нормандского диалога, должны реализовываться в законодательных органах, сказал председатель ГД. Если Украина собирается исполнять договоренности, то неоходимо, чтобы к этому подключилась Верховная рада, указал Володин.

“Как только ситуация в связи с пандемией изменится, эти вопросы мы надеемся вынести на обсуждение в рамках диалога с нашими коллегами из Франции и Германии”, – заявил спикер в интервью “Российской газете”.

Инициативу об участии парламентариев в урегулировании в Донбассе озвучил в декабре 2019 года глава украинской партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Виктор Медведчук. На встрече с президентом Владимиром Путиным он предложил организовать межпарламентский диалог в нормандском формате с участием России, Германии, Франции и Украины.

В январе 2020 года Медведчук встретился с депутатами французского парламента. После этого он обсудил инициативу с фракциями германского бундестага.