 

Медики объяснили, как избежать отравлений и травм в период новогодних праздников

16.12.2020, 11:22, Разное
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Зачастую в период новогодних праздников инфекционные отделения и травмпункты работают на износ, так как люди не только переедают, травятся алкоголем, но и обжигаются фейерверками, ломают руки и ноги. Медики объяснили, как избежать отравлений и травм в праздничные дни.
Алтайские врачи рассказали, как отметить Новый год без плачевных последствий. Во-первых, не нужно готовить на все выходные дни, пища должна быть свежей, а во-вторых, за новогодним столом не нужно объедаться. Гастроэнтеролог и педиатр Денис Фуголь объясняет, что куда лучше повеселиться в кругу семьи, чем испортить праздник походами в аптеку за обезболивающим и сорбентами.

Пищевые отравления в новогодние праздники дополняются также обострениями хронических заболеваний, таких как желчекаменная болезнь и панкреатит. Поэтому медик рекомендует не злоупотреблять жирной пищей и майонезными заправками.

Нарколог Татьяна Муранова советует, чтобы избежать алкогольной интоксикации, не нужно смешивать спиртные напитки, а также перебарщивать с их количеством. Вдобавок ко всему, не стоит пить на голодный желудок и употреблять домашние крепкие напитки.

Травматолог Сергей Свиридов объясняет, что многие люди попадают на больничные койки ещё до Нового года. Они травмируются в процессе приготовления к празднику, поэтому советует не спешить, а во время непосредственной встречи 2021 года быть предельно аккуратными с пиротехникой и тепло одеваться, выходя на улицу, чтобы избежать обморожения.



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