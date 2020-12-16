СМИ рассказали о переброшенных через Турцию в Карабах боевиках из Сирии

16.12.2020, 11:22, Разное

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СМИ рассказали, что в Нагорный Карабах через Турцию из Сирии некоторое время назад были переброшены боевики. На просторах сети появилась информация о 88 наемниках.

Якобы, военным пообещали заплатить сумму в две тысячи долларов. Переброс боевиков осуществлялся морским и воздушным путем.

Не исключается, что в ближайшем будущем наемники будут переброшены в Катар или же Кашмир. Часть военных уже вернулась на территорию САР, пишет портал Newinform.

В Карабахе присутствовали 2,5 тысяч протурецких наемников. Из низ 293 человека в процессе военных действий скончались. Известно, что несколько сотен солдат получили различные ранения.