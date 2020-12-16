Иван Ургант «незаметно» накрасился толстым слоем тональника и блеском для губ

16.12.2020, 11:22, Разное

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Популярный российский ведущий Иван Ургант заявил, что «незаметно» нанес на лицо довольно толстый слой тонального крема и увлажняющий блеск на губы. Результатом «преображения» знаменитость поделился на своей странице в соцсети Instagram.

Иван Ургант решил показать подписчикам свежее селфи. Они очень удивились, когда увидели на лице ведущего толстый слой косметики. В описании к публикации комик пошутил, что эти средства, как и затянутая прищепкой футболка, украшают мужчину.

Поклонники отнеслись к забавной фотографии с юмором и пониманием. Некоторые заявили, что не заметили присутствие на лице ведущего косметики. Преданные фанаты подчеркнули, что отдельной похвалы заслуживают стилисты и визажисты Ивана Урганта. За короткое время публикация собрала множество отметок «мне нравится».