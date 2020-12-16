Чем раньше развивается диабет 2 типа, тем тяжелее его последствия

16.12.2020, 11:20, Разное

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Распространенность сахарного диабета 2 типа увеличивается среди людей разных возрастов во всем мире. Особенно тревожной тенденцией ученые считают рост заболеваемости в диапазоне 20-44 лет. Такое положение вещей иследователи связывают с ухудшением питания, снижением уровня физической активности и ожирением.

Ученые проанализировали данные 26 исследований, которые охватили более 1,3 миллионов человек из 30 стран. Они обнаружили, что увеличение возраста, в котором был поставлен диагноз сахарного диабета, на один год связано:

со снижением риска смерти от любой причины – на 4%,

с уменьшением вероятности осложнений, связанных с поражением крупных сосудов (цереброваскулярных, сердечно-сосудистых) – на 3%,

с уменьшением вероятности осложнений, связанных с поражением мелких сосудов (ретинопатий, нейропатий, нефропатий) – на 5%.

Ученые приводят пример, согласно которому, если человеку диагностировали диабет в 30 лет, то в ближайшие годы у него риск развития осложнений ниже, чем у человека, который получил диагноз в 50 лет. При этом когда каждый из них доживет до 60 лет, риск осложнений и смерти будет выше у того, кто болел дольше.

Авторы исследования подчеркивают, что люди, у которых диабет развился рано, могут начать страдать от его осложнений еще до пенсионного возраста. Потенциально эти осложнения могут приводить к более серьезной инвалидности, чем у людей с поздним началом болезни.

Ученые считают, что необходимо помнить о «скрытых» проблемах молодых людей с сахарным диабетом 2 типа. Профилактика диабета и его осложнений требуется во всех возрастных группах.