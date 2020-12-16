Частным клиникам в Москве разрешили делать прививки от COVID-19

16.12.2020, 11:16, Новости дня

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Власти Москвы разрешили частным клиникам делать прививки от коронавируса и уже предложили некоторым компаниям организовать вакцинацию, пишут СМИ.

Вакцину клиникам предоставят бесплатно, если они не будут закладывать ее цену в стоимость услуги, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо частным сетям от замруководителя департамента здравоохранения столицы Андрея Старшинина.

Такое право получат клиники, подключенные к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) Москвы.

При этом они будут должны вводить туда информацию о всех привитых пациентах. Также предполагается, что они сами должны будут обеспечить перевозку вакцины со склада ГБУЗ «Центр лекарственного обеспечения» Депздрава и ее хранение при температуре не выше -18 градусов.

Сроки начала подключения частных сетей к программе Старшинин не указал. Получение письма подтвердили источник в одной из крупных медицинских сетей, а также представители сетей «Ниармедик» и «Медси».

В «Ниармедике» поддержали предложение чиновников, сообщила гендиректор сети Мария Коломенцева. В сети есть возможность сделать тест на антитела к COVID-19 и тщательно обследовать клиента, что необходимо перед вакцинацией.

«Медси» выразила готовность заключить с департаментом договор, рассказала директор группы по коммерческой деятельности Алла Канунникова. По ее словам, пациентам придется платить за прием врача перед вакцинацией и «необходимые лабораторные исследования».

Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Более 100 тыс. человек в РФ уже получили вакцину не в рамках клинических исследований, более 2 млн получат ее в декабре.

В первую очередь прививку предлагают сделать работникам образования и здравоохранения, а также социальных служб.

Согласно данным производителя, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 91%, а против тяжелых случаев эффективность российской вакцины достигает 100%.

В гражданский оборот уже поступило около 320 тыс. доз российской вакцины.