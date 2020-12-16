 

Фреймут показала, как можно и нельзя аплодировать, согласно этикету

16.12.2020, 11:10, Новости дня
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Украинская телеведущая Ольга Фреймут показала, как следует аплодировать, согласно нормам этикета. Видео она опубликовала в Instagram.

“Как правильно и элегантно аплодировать? Руки вверх? Нет! Ладони должны быть на уровне груди. Головушка – едва наклонена в сторону (выбирайте вашу любимую; моя – левая)”, – написала она.

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Публикация от FreimutOlia (@freimutolia)

Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык.

Она вела шоу “Подъем”, “Ревизор”, “Оля” на “Новом канале”, “Голос країни”, “Інспектор Фреймут” на “1+1”, “Роман с Ольгой” на “Интере”. Была участницей шоу “Танцы со звездами” на “1+1”.

В марте 2020 года Фреймут получила диплом Академии этикета Debrett’s.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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