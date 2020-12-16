В принятом Радой госбюджете-2021 нет “минимально достаточного” финансирования медицины – Степанов

16.12.2020, 11:10, Новости дня

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В принятом 15 декабря государственном бюджете Украины на 2021 год не учли предложения Министерства здравоохранения. Об этом на брифинге 16 декабря заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Вчера был принят бюджет на 2021 год. Наши предложения, которые давало Министерство здравоохранения, исход из своих расчетов, которые мы провели по реальным тарифам, – не были учтены. Да, мы видим увеличение в абсолютных цифрах финансирования медицины, но увеличение это не означает минимально достаточного”, – сказал он.

По словам министра, не хватает средств, которые минимально необходимы для функционирования медицинской системы в стране.

“Я просто хочу реальной реформы медицины. Я хочу, чтобы наши врачи и наши медицинские сестры получали справедливую заработную плату… Если мы не решим этот вопрос, мы просто можем остаться без наших врачей и без нашего медицинского персонала”, – объяснил Степанов.

15 декабря Верховная Рада приняла госбюджет Украины на 2021 год. В документе предусмотрено (.xlxs) финансирование Минздрава на уровне 159,189 млрд грн. По сравнению с первым чтением эта цифра увеличилась на 3,9 млрд грн.