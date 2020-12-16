Лифтбэк JAC J7 получил российский прайс

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16.12.2020, 11:04, Новости дня
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Китайский автомобильный гигант JAC объявил ценник на новую версию лифтбэка JAC J7 для рынка России.

Вместе с тем покупатели смогут приобрести модель в трех комплектациях, отличающихся опциям. В базовой версии ценник на лифтбэк JAC J7 составляет 899 тысяч рублей. Автомобиль получит те же габариты, что и модель Kia Stinger. Также значится, что максимальная версия оценивается производителем в 1,09 миллиона рублей.

Уже начиная с базовой комплектации установили подушки безопасности, датчики парковки и кондиционер. Из производительности следует отметить 1,5-литровый двигатель, который выдает 136 л.с. мощности. Автомобиль пока не рассекречен по остальным характеристикам, которые озвучат после выхода в продажу.



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