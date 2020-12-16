В рыбинских школах развивается физико-математическое направление
 

В рыбинских школах развивается физико-математическое направление

16.12.2020, 10:05, Новости
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Школы Рыбинска совместно с РГАТУ и ведущими промышленными предприятиями города реализуют программу ProДВИЖЕНИЕ, направленную на развитие у учащихся физико-математических способностей.

В рамках этой программы на базе восьмой гимназии состоялся финал олимпиады по энергосбережению.

Такая олимпиада проходит в городских школах впервые. Старт дан в восьмой гимназии. Планируется, что до конца года к ней присоединятся еще 6-7 школ. Сначала участникам олимпиады необходимо было пройти через заочный теоретический этап, который включал решение задач. Те, кто лучше справился с заданием, попали в финал.

– Финал олимпиады по энергосбережению проходит в виде экспериментального этапа. Ребята учатся работать с современными приборами, измерять параметры микроклимата, определять, насколько данное помещение соответствует требованиям по энергосбережению. Сначала они сделают замеры, а потом с помощью полученных данных произведут нужные расчеты, – объяснил Сергей Веретенников, зав. кафедрой общей технической физики РГАТУ.

В ходе финала гимназисты научились измерять воздухообмен, проверять содержание углекислого газа, эффективность работы системы вентиляции.

– Всё направлено на то, чтобы теоретический блок наполнить практическим содержанием. Ребята не просто изучают формулы и видят приборы на страницах учебника, а применяют их на практике. Все мероприятия по математике, физике, информатике, черчению проходят в рамках программы ProДВИЖЕНИЕ, которая охватывает школы, ведущие предприятия и РГАТУ, – рассказала заместитель директора департамента образования Светлана Смирнова.

В рамках этой программы среди учеников 9-11 классов проходят брейн-ринги в Точке кипения РГАТУ. Кроме того, уже состоялся ряд профориентационных встреч с выпускниками, на которых их знакомят с рыбинским университетом.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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