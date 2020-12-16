Мнение: Вражеское нашествие

16.12.2020, 10:38, Разное

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Росстат сообщил о рекордной смертности в 2020 году. Общее количество умерших в России, по данным Росстата, за январь—октябрь 2020 года достигло 1,661 млн человек, что на 9,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Такое количество "сверхсмертей" уже невозможно объяснить потерями от фальшивой эпидемии коронавируса. Даже если предположить, что статистика смертности от Ковид-19 занижена, то все равно "дополнительные" 160 тысяч умерших по сравнению с аналогичным периодом прошлого года невозможно объяснить как потери от новой болезни.

Ответ известен. Избыточная смертность – результат оптимизации российской медицины. Оптимизации, которая была запущена майскими указами Путина. Цель указов – сократить расходы на социальные программы, включая здравоохранение, пенсионное обеспечение. Причина "оптимизации" тоже известна – безудержный грабеж страны разрушает устойчивость всей системы, а потому власть воров и преступников, не желая сокращать норму грабежа, перекладывает всю тяжесть сокращения экономики на население. Поэтому и беспощадные сокращения, поэтому и режут "по-живому".

Фактически 160 тысяч умерших в 2020 году "дополнительно" к "обычной" статистике смертности – это люди, убитые Путиным и его кликой. Никак иначе расценивать статистику невозможно. Путин и его режим ничем не отличаются от гитлеровского нашествия по той мере страданий, которые он несет стране.